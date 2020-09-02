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Skoda представила новый электрический кроссовер Enyaq iV

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Чешская марка провела презентацию своего нового электромобиля, который становится вторым электрокаром в модельном ряду, но первым среди кроссоверов, получившим электрическую установку.
Первым электромобилем чешского бренда стал хэтчбек Citigoe iV, а вторым становится кроссовер с названием Enyaq iV.

В основе этого автомобиля располагается платформа MEB, а его внешность выполнена в фирменной стилистике компании. Ранее этот кроссовер в качестве прототипа был представлен, но серийная версия немного отличается от него, в том числе и формой кузова.

Тогда как концепт имел купеобарзный кузов, товарный вариант это обычный кроссовер. Габариты новинки будут следующими: 4 648/1877/1616 мм, колесная база составит 2765 мм. Объём багажного отделения модели составляет 585 литров.

Skoda представила новый электрический кроссовер Enyaq iV

На выбор покупателям будут доступны колесные диски размером от 18 до 21 дюйма, а еще в списке оснащенности будет 13-дюймовый экран мультимедийной системы, цифровая панель приборов, помощник Travel Assist, круиз-контроль и ряд других систем безопасности и помощи водителю.

Модель Skoda Enyaq будет представлена в нескольких версиях, в числе которых будет и спортивная модификация. Три варианта кроссовера получат систему привода на заднюю ось, а еще два варианта будут полноприводными.

Skoda представила новый электрический кроссовер Enyaq iV

В базовом исполнении новый Enyaq iV будет оснащен силовой установкой мощностью 148 л.с. и батареей, которая обеспечит запас хода 340 км. Этот вариант сможет разогнаться до первой сотни за 11,7 секунды. Более мощная конфигурация новинки получила установку мощностью 179 л.с. и запас хода 390 км.

204-сильная модификация уже сможет на одной подзарядке проехать 510 км, а для разгона ей потребуется 8,5 секунды.

Один из полноприводных вариантов кроссовера Enyaq 80x iV получит электрическую установку с двумя электродвигателями с суммарной отдачей 265 л.с.и запас хода 460 км.

Skoda представила новый электрический кроссовер Enyaq iV

Ускорится эта версия за 6,9 секунды. Самый дорогой кроссовер получил 306-сильную установку с запасом хода, как у предыдущее варианта, но разгоном 6,2 секунды до 100 км/ч.

Максимальная скорость последнего составит 180 км/ч, а остальные версии имеют показатель ограниченный электроникой на отметке 160 км/ч.

Некоторые европейские страны уже получили возможность заказать новинку по цене от 40 400 евро, а это около 3,5 млн рублей. Поставки кроссовера организуют только в следующем году.

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