Skoda представила новый электрический кроссовер Enyaq iV

Чешская марка провела презентацию своего нового электромобиля, который становится вторым электрокаром в модельном ряду, но первым среди кроссоверов, получившим электрическую установку.

Первым электромобилем чешского бренда стал хэтчбек Citigoe iV, а вторым становится кроссовер с названием Enyaq iV.

В основе этого автомобиля располагается платформа MEB, а его внешность выполнена в фирменной стилистике компании. Ранее этот кроссовер в качестве прототипа был представлен, но серийная версия немного отличается от него, в том числе и формой кузова.

Тогда как концепт имел купеобарзный кузов, товарный вариант это обычный кроссовер. Габариты новинки будут следующими: 4 648/1877/1616 мм, колесная база составит 2765 мм. Объём багажного отделения модели составляет 585 литров.

На выбор покупателям будут доступны колесные диски размером от 18 до 21 дюйма, а еще в списке оснащенности будет 13-дюймовый экран мультимедийной системы, цифровая панель приборов, помощник Travel Assist, круиз-контроль и ряд других систем безопасности и помощи водителю.

Модель Skoda Enyaq будет представлена в нескольких версиях, в числе которых будет и спортивная модификация. Три варианта кроссовера получат систему привода на заднюю ось, а еще два варианта будут полноприводными.

В базовом исполнении новый Enyaq iV будет оснащен силовой установкой мощностью 148 л.с. и батареей, которая обеспечит запас хода 340 км. Этот вариант сможет разогнаться до первой сотни за 11,7 секунды. Более мощная конфигурация новинки получила установку мощностью 179 л.с. и запас хода 390 км.

204-сильная модификация уже сможет на одной подзарядке проехать 510 км, а для разгона ей потребуется 8,5 секунды.

Один из полноприводных вариантов кроссовера Enyaq 80x iV получит электрическую установку с двумя электродвигателями с суммарной отдачей 265 л.с.и запас хода 460 км.

Ускорится эта версия за 6,9 секунды. Самый дорогой кроссовер получил 306-сильную установку с запасом хода, как у предыдущее варианта, но разгоном 6,2 секунды до 100 км/ч.

Максимальная скорость последнего составит 180 км/ч, а остальные версии имеют показатель ограниченный электроникой на отметке 160 км/ч.

Некоторые европейские страны уже получили возможность заказать новинку по цене от 40 400 евро, а это около 3,5 млн рублей. Поставки кроссовера организуют только в следующем году.