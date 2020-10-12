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Mercedes-Benz отзывает в России 204 автомобиля VITO

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Новая отзывная кампания уже согласована с Росстандартом, на сайте которого и говорится о необходимости отправить автомобили на сервис.
В сообщении ведомства, опубликованном 12 октября, говорится, что Mercedes-Benz отзывает в России 204 автомобиля VITO.

Отзывными являются те модели, которые были проданы в России в период с августа прошлого по февраль этого года.

В транспортных средствах обнаружили несоответствующие законодательным требованиям по защите пешеходом передние бамперы.

В рамках отзывной кампании в автомобилях усилят облицовку в нижней части переднего бампера.

Владельцы автомобилей получат уведомление о необходимости посетить сервисный центр для проведения необходимых работ.

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