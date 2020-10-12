Немецкая марка на территории РФ проводит отзывную кампанию, в рамках которой на сервис будут отправлены внедорожники Touareg R-Line.

Volkswagen отзывает в РФ 13 внедорожников Touareg R-Line, о чем стало известно из сообщения Росстандарта. Как говорится на сайте ведомства, отзывными являются автомобили, проданные в этом году.

В указанных транспортных средствах выявили вероятность отсоединения наружной части накладки задней правой двери, что произошло в результате отклонений, возникших в производственном процессе.

В рамках отзыва владельцам автомобилей произведут замену наружной накладки задней правой двери. Все работы будут осуществляться за счет компании.