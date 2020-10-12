Главная » Новости

Volkswagen отзывает в РФ 13 внедорожников Touareg R-Line

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Немецкая марка на территории РФ проводит отзывную кампанию, в рамках которой на сервис будут отправлены внедорожники Touareg R-Line.
Volkswagen отзывает в РФ 13 внедорожников Touareg R-Line, о чем стало известно из сообщения Росстандарта. Как говорится на сайте ведомства, отзывными являются автомобили, проданные в этом году.

В указанных транспортных средствах выявили вероятность отсоединения наружной части накладки задней правой двери, что произошло в результате отклонений, возникших в производственном процессе.

В рамках отзыва владельцам автомобилей произведут замену наружной накладки задней правой двери. Все работы будут осуществляться за счет компании.

volkswagen Volkswagen Touareg отзыв в России
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика