Cadillac в РФ увеличил продажи автомобилей в сентябре в 2,8 раза

Компании в прошлом месяце удалось реализовать 245 новых автомобилей.

Согласно отчетным данным, в России Cadillac увеличил продажи в сентябре в 2,8 раза, когда объёмы проданных авто составили 245 ед.

Положительная динамика продаж наблюдается и за период с начала года, когда дилеры американской марки смогли реализовать 1 023 автомобиля, а этот результат оказался лучше на 53%.

Чаще всего россияне выбирают кроссоверы XT5 и XT6, которые являются самыми востребованными среди моделей бренда.

При этом существенный рост в сентябре показал Cadillac Escalade.