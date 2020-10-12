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Cadillac в РФ увеличил продажи автомобилей в сентябре в 2,8 раза

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Компании в прошлом месяце удалось реализовать 245 новых автомобилей.
Согласно отчетным данным, в России Cadillac увеличил продажи в сентябре в 2,8 раза, когда объёмы проданных авто составили 245 ед.

Положительная динамика продаж наблюдается и за период с начала года, когда дилеры американской марки смогли реализовать 1 023 автомобиля, а этот результат оказался лучше на 53%.

Чаще всего россияне выбирают кроссоверы XT5 и XT6, которые являются самыми востребованными среди моделей бренда.

При этом существенный рост в сентябре показал Cadillac Escalade.

Cadillac привезет в РФ новые внедорожник, кроссовер и даже электромобиль

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