Главная » Новости

Cadillac привезет в РФ новые внедорожник, кроссовер и даже электромобиль

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Российское подразделение американского бренда намерено расширить модельный ряд, представленный в стране.
Как выяснили российские журналисты, российских автомобилистов от Cadillac ждет как минимум три новинки. Cadillac привезет в РФ новые внедорожник, кроссовер и даже электромобиль.

Так, первой новинкой является новое поколения внедорожника Escalade, который после смены поколений получил дизельный двигатель, благодаря чему к нему повысился интерес.

Еще одной новинкой, которая появится на рынке России, станет компактный кроссовер XT4, и для него также будет доступен дизельный ДВС.

Ну и третьей новинкой станет электромобиль. Речь идет об электрическом кроссовере Liriq, в котором расположится новая модульная платформа.

В автомобиле предложат полный привод, современные системы и функции, а на одной подзарядке электрокар проедет 500 км. Другие подробности об электрокаре пока не раскрывают.

cadillac
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика