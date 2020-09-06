Российское подразделение американского бренда намерено расширить модельный ряд, представленный в стране.

Как выяснили российские журналисты, российских автомобилистов от Cadillac ждет как минимум три новинки. Cadillac привезет в РФ новые внедорожник, кроссовер и даже электромобиль.

Так, первой новинкой является новое поколения внедорожника Escalade, который после смены поколений получил дизельный двигатель, благодаря чему к нему повысился интерес.

Еще одной новинкой, которая появится на рынке России, станет компактный кроссовер XT4, и для него также будет доступен дизельный ДВС.

Ну и третьей новинкой станет электромобиль. Речь идет об электрическом кроссовере Liriq, в котором расположится новая модульная платформа.

В автомобиле предложат полный привод, современные системы и функции, а на одной подзарядке электрокар проедет 500 км. Другие подробности об электрокаре пока не раскрывают.