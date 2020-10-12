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Nissan запатентовал в России новый кроссовер X-Trail

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Автопроизводитель Nissan на территории РФ запатентовал внешность кроссовера Nissan X-Trail четвертой генерации, который также известен под названием Rogue.
Появление автомобиля в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) вовсе не означает, что он появится в продаже в нашей стране, так как вполне возможно, что компания просто защищает свои права на дизайн.

Напомним, что новый X-Trail был представлен этим летом.

Его продажи на американском рынке начнутся только в этом месяце, причем для начала кроссовер будут продавать только в версии с 2,5-литровым ДВС мощностью 181 л.с.

В паре с двигателем будут работать вариатор. Позднее моторная гамма расширится. В дальнейшем новый Nissan X-Trail появится на европейском и российском рынках, но сроки выхода пока неизвестны.

nissan Nissan X-Trail
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