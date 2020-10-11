Ford Mustang Mach 1 будет продаваться по всему миру

Компания Ford скоро представит новую версию известной модели Ford Mustang Mach 1, которая впервые дебютировала еще в 1968 году.

Последнее поколение модели с этим названием вышло на рынок в начала 2000-х, но теперь компания снова намерена вывести модификацию в продажу и более того, впервые она будет продаваться по всему миру, где официально продается Ford Mustang.

Тираж новинки будет ограничен, однако, сколько планируется выпустить автомобилей не сообщается.

В такой версии может появиться 5,0-литровый восьмицилиндровый агрегат, пару которому составит 6-скоростная механика Tremec 3160 от Shelby GT.

Также двигатель сможет работать и с 10-ступенчатой автоматической КП. Новинка будет позиционироваться между обычными версиями и заряженными вариантами модели. Когда Ford Mustang Mach 1 будет запущен, информацию не раскрывают.