Toyota раскрыла цену нового кроссовера RAV4 2021 года

О старте продаж обновленного кроссовера объявило североамериканское подразделение японской марки.

Там был представлен кроссовер RAV4 2021 модельного года, а также были названы цены и комплектации.

Как пишут «Автовести», обновленная версия кроссовера появилась на рынке в четырех комплектациях с названиями LE, XLE, XLE Premium и Limited. Кроссовер в США продается с гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового ДВС.

В паре с силовой установкой предлагается 8-скоростной автомат или вариатор, а система привода доступна на все колеса. Минимальная стоимость автомобиля после обновления составляет 29 675 долларов, а это около 2,28 млн рублей. За эти деньги предлагается гибридный кроссовер с вариатором.

Самый дорогой 306-сильный вариант обойдется в 39 275 долларов. В списке оборудования кроссовера будут колесные диски на 18 дюймов, люк на крыше, светодиодные фары, а также кожаная отделка салона.

Кроме этого RAV4 предлагается в версии RAV4 TRD Off-Road 2021, которая отличается внедорожными элементами. Ее стоимость составляет 36 955 долларов.