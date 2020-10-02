Toyota представила специальную версию Toyota RAV4 для России

Toyota для россиян выпустила спецверсию кроссовера RAV4 под названием Style. Эта версия отличается двухцветным исполнением кузова и улучшенной мультимедийной системой с поддержкой Apple Carplay и Android Auto.



Российские дилеры Toyota начали прием заказов на новую комплектацию RAV4 Style. Стоимость данной версии составляет от 2 330 000 рублей.

В основе Style лежит комплектация «Комфорт», но в отличие от нее в спецверсии двухцветное исполнение кузова, а корпуса боковых зеркал, накладки на бампер и радиаторная решетка выполнены в черном цвете.

В салоне кроссовера используется комбинированная отделка и установлен 8-дюймовый экран мультимедийной системы с поддержкой смартфонов.

Toyota RAV4 Style можно купить с 2,0 и 2,5-литровым 150 и 200-сильными моторами. Для 2,0-литрового доступен вариатор, а для более мощного предлагается только 8-диаппазонный «автомат».