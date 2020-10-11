Предыдущее поколение Kia Sorento покинет Россию

Недавно российский офис компании Kia официально анонсировал продажи новой генерации кроссовера Kia Sorento.

Автомобиль поступит в продажу в середине месяца и будет доступен в восьми уровнях оснащенности за 2 149 000 рублей минимум.

Более подробно об этом сообщалось ранее. Между тем предыдущее поколение автомобиля, а точнее третье, которое представлено под названием KIA Sorento Prime покинет Россию.

Как известно, в продаже на российском рынке еще есть Sorento второго поколения, который собирают на российском предприятии по полному циклу.

Речь идет о кроссовере 2009 года, а Россия является единственным рынком, где автомобиль второго поколения так долго остается на конвейере.

Но с 15 октября эти автомобили сменит уже четвертая генерация кроссовера, сборка которого уже организована на предприятии в Калининграде.