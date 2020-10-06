Kia назвал цены и комплектации кроссовера Kia Sorento для России

В текущем месяце в России стартуют продажи четвертого поколения Kia Sorento, который собирается в России на заводе в Калининграде.

Продажи Sorento четвертого поколения начнутся 15 октября, кроссовер можно будет приобрести с 2,5-литровым бензиновым агрегатом мощностью 180 л.с. и дизельным 2,2-литровым ДВС со 199-сильной отдачей.

Для бензинового мотора будет предлагаться 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Для дизеля доступна только новая восьмидиапазонная роботизированная трансмиссия.

Дизельную версию можно будет купить только с полным приводом, а вот бензиновую предложат с передним и полным приводом.

Уже в базовой комплектации Kia Sorento есть система динамической стабилизации, водительское кресло с электрорегулировками, помощник при подъёме и спуске, а также 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы с поддержкой систем Apple CarPlay и Android Auto.

В самых дорогих комплектациях добавили систему предотвращения фронтального столкновения, контроль слепых зон, контроль рядности движения.

Также в топовых комплектациях есть панорамная крыша и отделка салона кожей Nappa.

Базовая версия кроссовера в России оценивается в 2 149 900 рублей, а за самую дорогую нужно будет заплатить уже 3 149 900 рублей.