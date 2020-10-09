Hyundai снова повысил цены на свои автомобили в России

В октябре автомобили марки снова стали дороже, и на этот раз ценники пересмотрели в большую сторону на 0,4-1,6%.
В денежном выражении удорожание составило 5-30 тыс. рублей. Ранее удорожание затронуло седан Solaris и кроссоверы Tucson и Tucson N Line, а теперь оно коснулось и других моделей бренда.
Например, в октябре на 15 тыс. рублей подорожал кроссовер Creta, за исключением версии Black&Brown.
Автомобили Elantra и Sonata теперь продаются на 5-20 тыс. рублей дороже в зависимости от модели и комплектации.
Сильнее всех прибавил в цене кроссовер Santa Fe. Все его комплектации теперь продаются на 30 тыс. рублей дороже.
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