Hyundai снова повысил цены на свои автомобили в России

В октябре автомобили марки снова стали дороже, и на этот раз ценники пересмотрели в большую сторону на 0,4-1,6%.

В денежном выражении удорожание составило 5-30 тыс. рублей. Ранее удорожание затронуло седан Solaris и кроссоверы Tucson и Tucson N Line, а теперь оно коснулось и других моделей бренда.

Например, в октябре на 15 тыс. рублей подорожал кроссовер Creta, за исключением версии Black&Brown.

Автомобили Elantra и Sonata теперь продаются на 5-20 тыс. рублей дороже в зависимости от модели и комплектации.

Сильнее всех прибавил в цене кроссовер Santa Fe. Все его комплектации теперь продаются на 30 тыс. рублей дороже.