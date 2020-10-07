Hyundai начала в России производство седана Sonata по полному циклу

Hyundai Sonata в России теперь собирается в режиме полного цикла, а до этого сборку вели крупноузловым методом.

На заводе «Автотор» в Калининграде Sonata начали производить по полному цинку. В этом режиме сборка и окраска кузова осуществляется на самом предприятии.

Одновременно со стартом производства по полному циклу Sonata во всех комплектациях начала оснащаться подогревом форсунок стеклоомывателя и внутренней ручкой крышки багажника.



Седан также получил две новые системы безопасности, а это контроль автомобилей при повороте налево, а также система обнаружения пассажира и багажа на заднем ряду.

Для комплектации Comfort в Sonata добавили подогрев стека и электромеханический ручной тормоз, а в комплектации Style стали устанавливать цифровую панель приборов.



Помимо всех этих дополнений Sonata получила новую комплектацию под названием Way, в которой установлена мультимедийная система «Яндекс.Авто» с поддержкой систем Apple CarPlay и Android Auto.

В новой комплектации установлены светодиодные фары, контурная подсветка салона, а сам салон выполнен из кожи.

Также в нем добавили беспроводную зарядку для смартфонов и электрорегулировку водительского кресла.