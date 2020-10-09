УАЗ объявил о запуске онлайн-продаж своих автомобилей с помощью площадки uaz.ru/onlinesales, где можно не только выбрать понравившуюся модель, но и воспользоваться действующими предложениями.

УАЗ открыл онлайн-шоурум, в котором цены ниже, чем у дилера за счет скидок по специальным предложениям.

Как рассказали в компании, клиенту достаточно посетить сайт, выбрать машину, ее цвет и комплектацию, при необходимости подать заявку на оформление кредита, а также забронировать автомобиль и внести предоплату (если речь идет о наличном расчете).

Дополнительная скидка в размере 20 тыс. рублей будет действовать при бронировании автомобиля.

Что касается внесения предоплаты, то сумма составит 15 тыс. рублей. После этого с клиентом связывается дилер и предлагает посетить ближайший автосалон для завершения сделки.