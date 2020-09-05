Компания УАЗ продемонстрировала необычный дизайн УАЗ «Буханки»

Легендарная «Буханка» выпускается уже 62 года и она до сих пор является востребованной.

Пока спрос на автомобиль остается стабильным, УАЗ будет продолжать выпускать машину. К слову УАЗ ранее продлевал ОТТС на модель, который будет действовать до следующего года.

Между тем в социальных сетях Ульяновский автомобильный завод распространил рендер, приуроченный столетию СССР.

На рендерном изображении показали фургон УАЗ-452, который также называют «Буханка». Фургон получил новую внешность, созданную дизайнером Андреем Давыдовым.

Для автомобиля решили применить необычные зеркала заднего вида, измененные бамперы и новую переднюю часть.

Вместе с рендером в социальных сетях запустили еще и опрос, в котором просят оценить работу.