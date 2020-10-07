Объявлена дата начала продаж нового KIA Mohave в России

В начале следующего месяца в России стартуют продажи нового рамного внедорожника KIA Mohave, который в дилерских центрах появится 2 ноября.
Сборку KIA Mohave корейская компания наладила на заводе «Автотор» в Калининграде. Новинка представляет собой рамный полноприводный внедорожник длиной 4930 мм, шириной — 1920 мм и высотой — 1790 мм. Размер колесной базы составляет 2895 мм.
На российском рынке будущая новинка будет предлагаться только с трехлитровым дизельным V6 мощностью 249 лошадиных сил.
Трансмиссия для мотора будет доступна только 8-ступенчатая автоматическая с полным приводом, а также раздаточной коробкой с понижающей передачей и несколькими режимами движения по разным дорожным покрытиям.
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