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Внедорожник Kia Mohave получил топовую комплектацию Mohave Gravity

Новости
09.05.2020 05:36
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Внедорожник Kia Mohave на домашнем рынке получил новую комплектацию — Gravity, а это самая дорогая версия, в которой есть некоторые изменения в салоне, при этом остались прежние характеристики.

Внедорожник Kia Mohave получил топовую комплектацию Mohave Gravity
В версии Gravity немного изменили радиаторную решетку, а в салоне расширили контурную подсветку, которая теперь присутствует и на дверях.

На них же добавили замшевые вставки, а таким же материалом обшили рулевое колесо и крышку центрального бокса.

Mohave Gravity еще можно будет отличить по 20-дюймовым колесным дискам черного цвета.

Внедорожник Kia Mohave получил топовую комплектацию Mohave Gravity

Под капотом новой версии изменений никаких не произошло. Внедорожник оснащается турбодизелем объёмом 3,0-литра, его мощность составляет 260 л.с.

Стоимость новой версии Kia Mohave составляет от 45 тыс. долларов, при том что базовая версия модели оценивается от 38 тыс. долларов.

Внедорожник Kia Mohave получил топовую комплектацию Mohave Gravity Внедорожник Kia Mohave получил топовую комплектацию Mohave Gravity Внедорожник Kia Mohave получил топовую комплектацию Mohave Gravity

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