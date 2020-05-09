Внедорожник Kia Mohave получил топовую комплектацию Mohave Gravity

Внедорожник Kia Mohave на домашнем рынке получил новую комплектацию — Gravity, а это самая дорогая версия, в которой есть некоторые изменения в салоне, при этом остались прежние характеристики.



В версии Gravity немного изменили радиаторную решетку, а в салоне расширили контурную подсветку, которая теперь присутствует и на дверях.

На них же добавили замшевые вставки, а таким же материалом обшили рулевое колесо и крышку центрального бокса.

Mohave Gravity еще можно будет отличить по 20-дюймовым колесным дискам черного цвета.

Под капотом новой версии изменений никаких не произошло. Внедорожник оснащается турбодизелем объёмом 3,0-литра, его мощность составляет 260 л.с.

Стоимость новой версии Kia Mohave составляет от 45 тыс. долларов, при том что базовая версия модели оценивается от 38 тыс. долларов.