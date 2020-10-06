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Марка Mercedes-Benz готовит шесть новых электромобилей

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В модельном ряду немецкого автопроизводителя в ближайшие годы появится несколько новых электромобилей.
О планах по выпуску электрокаров рассказали представители компании. Так, выяснилось, что марка Mercedes-Benz готовит шесть новых электромобилей, в числе которых лифтбек EQS его версия кросс-купе, а также компактные модели EQA и EQB.

Первой новинкой их сегмента электрокаров станет электрическая версия автомобиля GLА, который встанет на конвейер в конце этого года. В следующем году выйдет модель EQB.

Обе новинки создают на базе переднеприводной платформы MFA2. Выпуск новых электромобилей предусмотрен стратегией Ambition 2039.

Также в компании рассказали, что намерены к 2030 году продавать более половины автомобилей, в которых будут установлены гибридные и электрические установки.

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