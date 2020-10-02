Mercedes-Benz прекратила производство Sprinter Classic на «ГАЗе»

Серийная сборка Sprinter Classic от Mercedes-Benz завершилась на предприятии «ГАЗа» в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе немецкой компании, они прекратили производство Sprinter Classic на «ГАЗе» и сосредоточатся на актуальных моделях.

Отмечается, что даже несмотря на прекращение производства послепродажное обслуживание коммерческих машин продолжат предоставлять.

Еще в компании рассказали, что теперь они сосредотачиваются на актуальных моделях с целью соответствовать ожиданиям клиентов.

В модельной линейке марки в России сейчас представлены последний Sprinter, минивэн V-Класс и Vito.