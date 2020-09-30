Mercedes-Benz отзывает в России еще 1 055 автомобилей

На этот раз отзывными стали автомобили Mercedes-Benz X-Class.

Российское подразделение немецкой компании проведет еще одну отзывную кампанию, которая затрагивает 1 055 пикапов.

Отзывными являются автомобили, реализованные на российском рынке в период с февраля 2018 года по август 2019 года.

В указанных авто требуется проверка резьбового соединения гидравлического трубопровода рулевого управления.

Также в рамках отзыва специалисты компании обеспечат требуемый момент затяжки и откорректируют уровень жидкости в гидравлической системе рулевого управления, которая из-за негерметичности в области подсоединения гидравлического трубопровода к рулевому механизму может постепенно теряться.

Все работы проведут за счет компании, а владельцы отзывных машин в ближайшее время будут проинформированы о необходимости посетить сервисный центр.