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Mercedes-Benz отзывает в России еще 1 055 автомобилей

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На этот раз отзывными стали автомобили Mercedes-Benz X-Class.
Российское подразделение немецкой компании проведет еще одну отзывную кампанию, которая затрагивает 1 055 пикапов.

Отзывными являются автомобили, реализованные на российском рынке в период с февраля 2018 года по август 2019 года.

В указанных авто требуется проверка резьбового соединения гидравлического трубопровода рулевого управления.

Также в рамках отзыва специалисты компании обеспечат требуемый момент затяжки и откорректируют уровень жидкости в гидравлической системе рулевого управления, которая из-за негерметичности в области подсоединения гидравлического трубопровода к рулевому механизму может постепенно теряться.

Все работы проведут за счет компании, а владельцы отзывных машин в ближайшее время будут проинформированы о необходимости посетить сервисный центр.

Mercedes-Benz отзывает автомобили в России в 29 раз с начала года

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