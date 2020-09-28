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Mercedes-Benz отзывает автомобили в России в 29 раз с начала года

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В этом году Росстандарт много раз сообщал о необходимости проведения отзывной кампании, затрагивающей автомобили марки Mercedes-Benz.
По предварительным подсчетам, Mercedes-Benz отзывает автомобили в России в 29 раз с начала года, и на этот раз отзывными стали Mercedes-Benz V-Class/VITO (тип: 447).

Об очередной сервисной акции 28 сентября объявил Росстандарт. В сообщении ведомства указано, что под отзыв попали Mercedes-Benz V-Class/VITO (тип: 447) в количестве 18 экземпляров, которые были проданы в период с сентября 2014 года по ноябрь 2019 года.

В указанных транспортных средствах выявили некорректно проведённую актуализацию программного обеспечения до одобренного ранее уровня разработки.

В связи с этим в автомобилях требуется обновление программного обеспечения. Все работы для владельцев отзывных машин будут проведены бесплатно.

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