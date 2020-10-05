На АвтоВАЗе начали испытания нового Renault Duster

Похоже, что уже скоро на российском рынке будут запущены продажи нового поколения кроссовера Renault Duster.

Прототип нового кроссовера уже заметили в Тольятти. В частности, Renault Duster был замечен на полигоне «АвтоВАЗа» в Тольятти.

Фотографии не самого лучшего качества оказались в распоряжении сообщества AvtoVAZ News «ВКонтакте», где отметили, что тесты проходят в Тольятти, так как на московском заводе, где и будут собирать автомобиль нет таких ресурсов.

На тестах заметили сразу три прототипа в оранжевом, серо-зеленом и белом цвете кузова. Все элементы, которые подверглись изменениям, тщательно скрыли камуфляжной пленкой.

Впрочем, не исключено, что в России тестируют обновленную модель, но вероятнее всего все-таки речь идет новой генерации.

Как раннее уже сообщалось, Renault Duster для России технически будет близок к бразильской версии автомобиля, тогда как его дизайн будет выполнен в стилистике Renault Arkana.