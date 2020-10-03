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ГИБДД введет новый штраф за использование летних шин зимой

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Новые штрафы являются поправками к существующим по ст. 12.5 КоАП.
В ГИБДД подготовили проект, который подразумевает запрет передвижение транспорта в зимнее время на летней «резине», а летом на шипованных покрышках.

За данное нарушение будет действовать минимальный штраф 500 рублей.

Помимо этого, в поправках предлагают ввести штрафы за деформацию или трещины в элементах рулевого управления, коррозию в тормозной системе и установку нештатных ксеноновых ламп.

Стоит отметить, что пока новые поправки только отправили на рассмотрение.

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