ГИБДД введет новый штраф за использование летних шин зимой

Новые штрафы являются поправками к существующим по ст. 12.5 КоАП.

В ГИБДД подготовили проект, который подразумевает запрет передвижение транспорта в зимнее время на летней «резине», а летом на шипованных покрышках.

За данное нарушение будет действовать минимальный штраф 500 рублей.

Помимо этого, в поправках предлагают ввести штрафы за деформацию или трещины в элементах рулевого управления, коррозию в тормозной системе и установку нештатных ксеноновых ламп.

Стоит отметить, что пока новые поправки только отправили на рассмотрение.