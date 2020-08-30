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Страховые компании РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

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Российские журналисты рассказали о результатах общения с некоторыми представителями страховых компаний.
Как известно, в России вступили в силу правила, согласно которым, страховщики при расчете стоимости ОСАГО будут учитывать немало факторов.

Например, одни будут вести расчет с учетом стиля вождения водителя, а для этого в машину будут устанавливать специальные датчики.

Другие страховщики и вовсе заявили, что планируют привязать полис ОСАГО к марке и модели автомобиля. Такие планы озвучили «Ингосстрах» и «Страховой Дом ВСК», о чем сообщили журналисты «Газета.Ru».

Кроме этого, эти страховщики говорят еще и о стоимости страховки в зависимости от семейного положения. Насколько будет больше или меньше ставка в зависимости от фактора, не сообщается.

Если говорить о факторе в виде привязки к модели и марки, то тут предполагается, что в первую очередь это затронет владельцев старых автомобилей.

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