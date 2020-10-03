Kia сертифицировала обновленный хетчбэк Kia Rio X-Line в России

Kia недавно оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на седан Rio, а теперь документы оформлены на обновленную версию высокого хэтчбека Kia Rio X-Line.

ОТТС на новый Kia Rio X-Line начнет действовать с 15 октября текущего года. Предположительно модель поступит в продажу в следующем месяце.

Рестайлинговый Kia Rio X-Line впервые на российских дорогах был замечен в начале лета, но тогда прототип тестировали в камуфляжной пленке.

Ожидается, что Rio X-Line получит такое же обновление, как и седан, а именно в хэтчбеке будет изменена радиаторная решетка, оптика и бамперы.

Напомним, Rio X-Line выпускается на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», а на этом же предприятии собирают седан Rio, Hyundai Solaris и Creta.