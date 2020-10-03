Главная » Новости

Kia сертифицировала обновленный хетчбэк Kia Rio X-Line в России

Опубликовано Обновлено

Kia недавно оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на седан Rio, а теперь документы оформлены на обновленную версию высокого хэтчбека Kia Rio X-Line.
ОТТС на новый Kia Rio X-Line начнет действовать с 15 октября текущего года. Предположительно модель поступит в продажу в следующем месяце.

Рестайлинговый Kia Rio X-Line впервые на российских дорогах был замечен в начале лета, но тогда прототип тестировали в камуфляжной пленке.

Ожидается, что Rio X-Line получит такое же обновление, как и седан, а именно в хэтчбеке будет изменена радиаторная решетка, оптика и бамперы.

Напомним, Rio X-Line выпускается на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», а на этом же предприятии собирают седан Rio, Hyundai Solaris и Creta.

На российском рынке начались продажи обновленного Kia Rio

kia Kia Rio X-line
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика