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Mercedes-Benz представил длиннобазную версию седана E-Class 2021

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Удлиненный вариант седана будет предлагаться только на китайском рынке.
Mercedes-Benz на Пекинском автосалоне представил длиннобазную версию седана E-Class, которая от обычной модели будет отличаться габаритами и некоторыми деталями в салоне.

Длина новой модификации составляет 5 056 мм, а расстояние между осями стало больше на 140 мм.

Отличиями в салоне китайского седана будет новая центральная консоль с сенсорным экраном, а также наличие двух портов USB.

В остальном это все тот же седан E-Class. О стоимости новинки в компании обещают рассказать ближе к старту продаж.

Названы рублевые цены на обновленный Mercedes-Benz E-Class

Mercedes-Benz представил длиннобазную версию седана E-Class 2021 Mercedes-Benz представил длиннобазную версию седана E-Class 2021 Mercedes-Benz представил длиннобазную версию седана E-Class 2021 Mercedes-Benz представил длиннобазную версию седана E-Class 2021 Mercedes-Benz представил длиннобазную версию седана E-Class 2021 Mercedes-Benz представил длиннобазную версию седана E-Class 2021 Mercedes-Benz представил длиннобазную версию седана E-Class 2021

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