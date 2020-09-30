Mercedes-Benz представил длиннобазную версию седана E-Class 2021

Удлиненный вариант седана будет предлагаться только на китайском рынке.

Mercedes-Benz на Пекинском автосалоне представил длиннобазную версию седана E-Class, которая от обычной модели будет отличаться габаритами и некоторыми деталями в салоне.

Длина новой модификации составляет 5 056 мм, а расстояние между осями стало больше на 140 мм.

Отличиями в салоне китайского седана будет новая центральная консоль с сенсорным экраном, а также наличие двух портов USB.

В остальном это все тот же седан E-Class. О стоимости новинки в компании обещают рассказать ближе к старту продаж.