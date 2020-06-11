Названы рублевые цены на обновленный Mercedes-Benz E-Class

Стоимость автомобиля для российского рынка была названа, а вот о сроках старта продаж пока информации нет.

В нашей стране Mercedes-Benz E-Class, как и ранее, будет представлен в кузове седан и универсал.

Обновленный вариант модели был представлен весной. Уже известно, что седаны с базовыми силовыми установками будут выпускать на российском предприятии, а более дорогие модификации будут привозить из Германии, уточняет «Авторевю».

Универсал в России будет представлен только в версии All-Terrain, которая оснащена двухлитровым дизельным ДВС с отдачей 194 л.с. и полноприводной системой.

Его стоимость составит 4,56 млн рублей. Модификаций седана будет несколько. Так, Mercedes-Benz E200 со 197-сильным бензиновым двигателем и дизельный вариант Mercedes-Benz E 200 d с мощностью мотора 150 л.с. оценены в 3,73 млн рублей.

Комплектации седана с дизельным 194-сильным ДВС и системой полного привода обойдутся от 4,17 млн рублей.

Топовые седаны будут доступны с трехлитровым 367-сильным двигателем и полным приводом по цене 5,55 млн рублей, а также в России предложат гибридный вариант с 320-сильной установкой за 5,1 млн рублей.

Самый дорогой седан Mercedes-AMG E 53 с 435-сильным агрегатом обойдется в 6,37 млн рублей.