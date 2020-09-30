В транспортных средствах выявили проблему с ремнем безопасности переднего сидения.

Как сообщает Росстандарт, Volvo отзывает на территории РФ более 1,6 тыс. автомобилей, в числе которых модели S60, V60, V60 Cross Country, S80, XC60, V70 и XC70.

Отправить на сервис требуется автомобили марки, которые были выпущены в период с 2007 по 2018 г.

В передних сидениях этих машин имеется деталь в креплении ремня безопасности переднего сидения, которая может изнашиваться.

В результате в случае ДТП это приведет к снижению эффективности функционирования ремня безопасности переднего сидения.

В рамках отзыва будет проведена замена детали на новую. Все работы будут проводиться за счет компании.