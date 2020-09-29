Бренд Genesis показал новый кроссовер GV70 на снимках

Genesis GV70 станет вторым кроссовером премиальной марки, а пока у корейского автопроизводителя есть только один представитель сегмента SUV – GV80.

Накануне Genesis показала GV70, но пока модель позирует в камуфляжной пленке, которая не дает рассмотреть все особенности кроссовера.

На рынке Genesis GV70 будет конкурировать с Mercedes-Benz GLC, BMW X3 и Audi Q5.



Ранее сообщалось, что внешне будущая новинка будет похожа на GV80, при этом платформа для GV70 позаимствована у G70, поэтому моторная гамма среднеразмерного кроссовера будет состоять из бензиновых двигателей объёмом 2,5 и 3,5 литра, и дизельного 2,2-литрового ДВС.

Трансмиссия GV70 будет предлагаться только восьмиступенчатая автоматическая, а система полного привода будет доступна в качестве опции.

Дату презентации Genesis GV70 пока не сообщают, но известно что она состоится в следующем году.