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Продажи Chevrolet Corvette приостановлены из-за проблем с тормозами

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Американская компания General Motors объявила об отзывной кампании, которая затронет более 3,2 тыс. автомобилей, в том числе и Chevrolet Corvette.
В автомобилях выявили проблемы с тормозами, в связи с чем будут приостановлены продажи некоторые моделей и отгрузки выпущенных на заводе автомобилей.

Проблема выявлена не только в Chevrolet Corvette, но и в Cadillac CT4, CT5 и XT4, Buick Encore GX и Chevrolet Trailblaze.

Как стало известно, проблема заключается в материале между датчиками электронного усилителя тормозов, который может загрязниться.

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Из-за этого существует вероятность нарушения работы электронной системы тормозов, что связано с некорректной передачей данных.

В конечном итоге система может дать сбой, и в результате это станет причиной необходимости применять больше усилий для нажатия на педаль тормоза.

Также сбои приведут к тому, что максимальная скорость ограничится системой, а на панели приборов появится предупреждение.

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