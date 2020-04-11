Владельцы пришли в негодование из-за отделки в новых Corvette

Владельцы топовых Chevrolet Corvette нового поколения стали жаловаться на качество салона.

Сначала им пришлось достаточно долго ожидать заказанные машины, что связано с забастовками на заводах в США, но получив долгожданные машины, владельцы еще больше разгневались.

Дело в том, что они обнаружили в салонах дорогих комплектаций кривые швы на передней панели, да и в целом прострочка выполнена неаккуратно.

Впрочем, жалуются на это только владельцы Corvette комплектаций LT3, тогда как в других версиях подобного не наблюдается.

В свою очередь в концерне General Motors заявили, что знают о проблеме и они уже пытаются выяснить причины и масштабы.