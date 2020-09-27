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Турецкие электрокары запатентованы в России

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Ранее в стране показали только предсерийный вариант кроссовера, но к выходу готовится еще и седан.
Еще во время презентации новинки сообщалось, что возможно турецкие электромобили под маркой TOGG появятся в России.

Теперь на это намекает и то, что компания запатентовала в нашей стране внешность кроссовера и седана. Патентные изображения появились в базе Федерального института промышленной собственности.

Уже известно, что обе модели в начальных комплектациях будут оснащены 200-сильной установкой, в составе которой будет один электродвигатель, расположенный на задней оси.

Будут у автомобилей и более мощные варианты, а запас хода в зависимости от версии составит 300-500 км.

Турецкие электрокары запатентованы в России Турецкие электрокары запатентованы в России

TOGG
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