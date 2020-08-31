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Первый турецкий электрокар может появиться на российском рынке

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Турецкая автомобильная компания TOGG в России запатентовала свой первый электрический кроссовер.

TOGG свою первую модель пока показала только в качестве предсерийного прототипа. В Европе элеткрокроссовер появится в 2022 году, а возможно его привезут и в РФ.

Первый турецкий электрокар может появиться на российском рынке

Ранее издание «Твоё Авто» писало, что Турция собственными силами разработает свои автомобили. Презентацию кроссовера от TOGG проводил лично президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Новинка от TOGG представляет собой среднеразмерную модель с колесной базой 2,8 метра.

Для покупки предложат два варианта кроссовера, где один будет моноприводный с 200-сильным электромотором, а второй получит два электродвигателя по одному на каждой оси с суммарной отдачей 400 л.с.

Первый турецкий электрокар может появиться на российском рынке

Заявлено, что менее мощная модификация сможет ускориться до первой сотни за 7,6 секунды, а мощная версия совершит спринт за 4.8 секунды. Заявленный запас хода составляет 500 км.

Аккумуляторы поддерживают технологию быстрой зарядки, позволяющую зарядить их за 30 минут. Помимо этого кроссовер будет оснащен автопилотом третьего уровня.

Первый турецкий электрокар может появиться на российском рынке

Его серийная сборка будет организована на строящемся предприятии в Турции. Строительство завода планируют завершить к концу 2021 года, а автомобили там начнут собирать уже в 2022 году.

 

TOGG
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