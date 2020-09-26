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Минпромторг РФ и Haval подписали контракт на 42 миллиарда рублей

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В рамках подписанного контракта дочерняя компания Great Wall «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» будет увеличивать локализацию производства.
Как стало известно, Минпромторг РФ и Haval подписали контракт на 42 миллиарда рублей, которые будут направлена на локализацию производства машин бренда, собираемых в стране.

В частности, планируется локализовать главные компоненты, среди которых двигатель, трансмиссии, системы управления автомобилем и электронные блоки.

Стоит отметить, что уже в предприятие инвестировано порядка 500 млн долларов. Завод построен в Тульской области и был открыт летом прошлого года. На сегодня с конвейера предприятия Haval в России сходит четыре модели, а это кроссоверы F7 и F7x, а также внедорожники H5 и H9.

Между тем стоит отметить, что Haval стал первой компанией из Китая, с которой был подписан СПИК. Из планов автопроизводителя еще стоит отметить строительство завода по выпуску двигателей.

Предприятие должно начать работать уже к концу 2022 года, а расположится оно на площади 10 тыс. кв. метров. Инвестиции в этот проект составят 17,75 млрд рублей.

Премиальный кроссовер Wey засветился на тульском заводе Haval

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