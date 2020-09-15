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Премиальный кроссовер Wey засветился на тульском заводе Haval

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Китайский премиальный кроссовер был замечен на автомобильном предприятии Haval в Тульской области.
В распоряжении Telegram-канала «Хавал Клуб» оказалась фотография кроссовера WEY VV7. Эту модель официально в России не продают, но она доступна на китайском рынке.

При этом ее решили привезти в РФ предположительно для тестирования и сертификации.

В 2018 году сообщалось, что Great Wall планирует в 2020 году на российском рынке представить свою премиальную марку WEY.

Замеченный на заводе WEY VV7 в Китае предлагается с турбированным силовым агрегатом мощностью 227 л.с. Трансмиссия у кроссовера доступна только роботизированная, а привод исключительно передний.

Стоимость WEY VV7 на китайском рынке составляет от 170 тыс. до 193 тыс. юаней, а по текущему курсу это  от 1,86 до 2,11 млн рублей.

Напомним, в Тульской области сейчас собирают внедорожники Haval H5 и H9, и кроссоверы F7 и F7x.

WEY WEY VV7
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