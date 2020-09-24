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АвтоВАЗ выпустил 30-миллионный автомобиль

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Юбилейным автомобилем оказалась Лада Гранта в специальной версии с приставкой к названию Club.
30-миллионный автомобиль, выпущенный АвтоВАЗом выкрашен в красный цвет, и в продаже он не появится. Как сообщается, 30 млн авто компания выпустила как раз в год 50-летия с момента начала работы завода в Тольятти.

На предприятии было проведено специальное мероприятие, в котором также принял участие и автомобиль ВАЗ-2101. Юбилейная Гранта будет отправлена в музей предприятия и станет частью экспозиции.

АвтоВАЗ выпустил 30-миллионный автомобиль

Стоит отметить, что Granta является самым продаваемым автомобилем компании в России. После обновления этот автомобиль снова стал занимать первые строчки в списке самых продаваемых авто в стране.

Только в этом году за период с января по август 2020 года машина разошлась тиражом в количестве 71,9 тыс. экземпляров. Семейство гранты сейчас представлено моделями в кузове седан, универсал, лифтбек и хэтчбек.

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