АвтоВАЗ выпустил 30-миллионный автомобиль

Юбилейным автомобилем оказалась Лада Гранта в специальной версии с приставкой к названию Club.

30-миллионный автомобиль, выпущенный АвтоВАЗом выкрашен в красный цвет, и в продаже он не появится. Как сообщается, 30 млн авто компания выпустила как раз в год 50-летия с момента начала работы завода в Тольятти.

На предприятии было проведено специальное мероприятие, в котором также принял участие и автомобиль ВАЗ-2101. Юбилейная Гранта будет отправлена в музей предприятия и станет частью экспозиции.

Стоит отметить, что Granta является самым продаваемым автомобилем компании в России. После обновления этот автомобиль снова стал занимать первые строчки в списке самых продаваемых авто в стране.

Только в этом году за период с января по август 2020 года машина разошлась тиражом в количестве 71,9 тыс. экземпляров. Семейство гранты сейчас представлено моделями в кузове седан, универсал, лифтбек и хэтчбек.