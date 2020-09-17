АвтоВАЗ объявил стоимость спецверсии Lada Granta Cross Quest

Производство новой версии Гранты стартовало в конце августа, о чем автопроизводитель объявил официально.

При этом недавно АвтоВАЗ объявил стоимость спецверсии с названием Lada Granta Cross Quest, которую предложат с 87- или 106-сильным мотором.

Эта модификация автомобиля ориентирована на молодую аудиторию. Стоимость новинки в версии с менее мощным мотором составляет 637 900 рублей, а вариант со 106-сильным агрегатом обойдётся в 652 900 рублей.

Granta Cross Quest будет иметь двухцветный окрас кузова, литые колесные диски с алмазной шлифовкой, черную крышу и 198-мм клиренс.

В салоне автомобиля предложат отделку тканью, которая противостоит грязи и воде.Еще для универсала предложат коврик в багажнике, две багажные сетки, парктроник и подогрев лобового стекла.