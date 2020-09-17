Главная » Новости

АвтоВАЗ объявил стоимость спецверсии Lada Granta Cross Quest

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Производство новой версии Гранты стартовало в конце августа, о чем автопроизводитель объявил официально.
При этом недавно АвтоВАЗ объявил стоимость спецверсии с названием Lada Granta Cross Quest, которую предложат с 87- или 106-сильным мотором.

Эта модификация автомобиля ориентирована на молодую аудиторию. Стоимость новинки в версии с менее мощным мотором составляет 637 900 рублей, а вариант со 106-сильным агрегатом обойдётся в 652 900 рублей.

Granta Cross Quest будет иметь двухцветный окрас кузова, литые колесные диски с алмазной шлифовкой, черную крышу и 198-мм клиренс.

В салоне автомобиля предложат отделку тканью, которая противостоит грязи и воде.Еще для универсала предложат коврик в багажнике, две багажные сетки, парктроник и подогрев лобового стекла.

АвтоВАЗ объявил стоимость спецверсии Lada Granta Cross Quest АвтоВАЗ объявил стоимость спецверсии Lada Granta Cross Quest

Lada Granta Lada Granta Cross Quest
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика