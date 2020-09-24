В Сети снова появились слухи о возможном исчезновении из модельного ряда Лада хэтчбека XRay.

На этот раз об этом сообщили в сообществе «AvtoVAZ News», где ссылаются на собственные источники на «АвтоВАЗе».

По их информации АвтоВАЗ может снять с производства хэтчбек Lada XRay уже в следующем году. Причина называется та же – низкий спрос на автомобиль, который так и не смог завоевать покупателей.

Более того, в прошлом месяце эта модель установила антирекорд по продажам, когда было реализовано 1 445 ед.

С такими показателями хэтчбек не вошел в топ-25 российских бестселлеров по версии АЕБ. Стоит отметить, что ранее подобные слухи в «АвтоВАЗе» опровергали.

Напомним, что стоимость Lada XRay начинается от 641 900 рублей, а внедорожный вариант предлагается по цене от 791 900 рублей.