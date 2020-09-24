Главная » Новости

АвтоВАЗ может снять с производства хэтчбек Lada XRay

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

В Сети снова появились слухи о возможном исчезновении из модельного ряда Лада хэтчбека XRay.
На этот раз об этом сообщили в сообществе «AvtoVAZ News», где ссылаются на собственные источники на «АвтоВАЗе».

По их информации АвтоВАЗ может снять с производства хэтчбек Lada XRay уже в следующем году. Причина называется та же – низкий спрос на автомобиль, который так и не смог завоевать покупателей.

Более того, в прошлом месяце эта модель установила антирекорд по продажам, когда было реализовано 1 445 ед.

С такими показателями хэтчбек не вошел в топ-25 российских бестселлеров по версии АЕБ. Стоит отметить, что ранее подобные слухи в «АвтоВАЗе» опровергали.

Напомним, что стоимость Lada XRay начинается от 641 900 рублей, а внедорожный вариант предлагается по цене от 791 900 рублей.

Производство обновленного Lada Largus начнется в конце октября

lada Lada Xray
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика