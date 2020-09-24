Audi отзывает в России 87 кроссоверов Audi Q5

В автомобилях возможно потребуется замена спинки передних сидений.

Как сообщил в четверг Росстандарт, в России организована новая отзывная кампания, в рамках которой на сервис будут отправлены автомобили модели Audi Q5.

В указанных кроссоверах, которые были проданы в стране в этом году, выявили возможный дефект зазора на механизме регулировки спинки сиденья.

Такая проблема может быть в 87 кроссоверах немецкой марки. Владельцам отзывных машин необходимо обратиться в сервисный центр для проведения проверки переднего ряда сидений.

В случае необходимости в автомобилях заменят спинки сидений. Все работы в рамках отзыва будут осуществляться бесплатно для владельцев.