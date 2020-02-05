Audi Q5 получил в России дизельный двигатель. Цена



Такой вариант автомобиля уже доступен для заказа, тогда как первые поставки запланированы на лето. Оценили кроссовер с дизельным мотором в 3 675 000 рублей. Новым двигателем стал 3,0-литровый агрегат с шестью цилиндрами.

Его мощность составляет 249 лошадиных сил, а показатель крутящего момента равен 600 Нм. Для разгона дизельному Audi Q5 потребуется шесть секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 237 км/ч.

В качестве трансмиссии для двигателя доступен 8-ступенчатый автомат, работающий с полноприводной системой.

Для кроссовера в новой модификации будут доступны светодиодные фары и задние фонари, боковые зеркала с регулировкой и обогревом, электропривод багажника, а также ряд систем безопасности и помощи водителю.

За дополнительную плату можно заказать немало опций, но интересным становится спортивный дифференциал на задней оси, который впервые стал доступен для модели.