В середине июня на российском рынке возобновились продажи бюджетных моделей марки Chevrolet, которые ранее были представлены под маркой Ravon.

Сегодня в России представлены три бюджетные модели Chevrolet, а это Spark, Nexia и Cobalt. Однако, как выяснили в агентстве «Автостат», модельный ряд планируется расширять.

Об этом журналистам рассказал директор компании «Келес Рус» Вадим Артамонов. Эта компания является официальным дистрибьютором UzAuto Motors в России.

По словам этого человека, Chevrolet намерен привезти на российский рынок две новые модели, среди которых окажется бизнес-седан сегмента С и среднеразмерный кроссовер.

О каких конкретно новинках идет речь не сообщается, но известно, что их планируют начать продавать в следующем году.