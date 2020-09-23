Продажи внедорожного Kia Sorento X-Line в РФ стартуют 5 октября

На территории США компания Kia провела презентацию нового поколения кроссовера Sorento, наряду с которым дебютировала и новая версия с приставкой к названию X-Line.

На американском рынке модель и ее новая модификация поступят в продажу до конца года. О сроках выхода будет объявлено дополнительно.

При этом уже известно, что новинки будут доступны для заказа на российском рынке уже с 5 октября. Напомним, что новое поколение кроссовера было представлено еще в начале года, о чем портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.

Что касается внедорожной версии кроссовера, то она будет отличаться внешне за счет традиционных для таких модификаций аксессуаров.



Так, в экстерьере автомобиля будут накладки на колесные арки, измененные бамперы, рейлинги на крыше, колесные диски на 20 дюймов, а дорожный просвет достигнет 211 мм.

Такая модификация будет представлена с полным приводом, а вот какие силовые установки из представленных в ней предложат, пока не сообщается.

На американском рынке моторная гамма представлена 2,5-литровым 285-сильным ДВС, такого же объёма 194-сильным двигателем, а также двумя гибридными установками с отдачей 230 и 180 л.с.