Названы самые популярные новые иномарки в России в августе

Результаты собственного исследования опубликовали аналитики «Автостат Инфо», которые выяснили, какие иномарки на российском рынке пользовались наибольшим спросом в августе.

В целом было отмечено, что такие авто в прошлом месяце показали отрицательную динамику продаж, когда была реализована 101 531 ед. авто, что на 6,5% меньше.

Самым востребованным автомобилем является Volkswagen Polo. Эта иномарка была продана в количестве 8 346 ед., что оказалось на 89% больше, чем годом ранее. KIA Rio стала второй в этом списке с показателем 6 212 ед., что на 20% меньше.

Третий результат показал Hyundai Creta, продажи которого упали на 12% до 5 550 реализованных кроссоверов.

В первую пятерку еще входят Skoda Rapid и Hyundai Solaris с показателями 4 860 ед. (+100%) и 4 122 ед. (-24%).

Следующая пятерка самых популярных новых иномарок в России в августе выглядит следующим образом: Volkswagen Tiguan — 3209 авто (-0,6%), KIA Sportage — 3093 ед. (-28%), Renault Duster — 2885 ед. (-7%), Toyota Camry — 2414 ед. (-14,5%) и Renault Logan — 2400 ед. (-14,4%).