Volkswagen Polo стал самым затратным в обслуживании доступным седаном

Специалисты в России решили выяснить, какой из седанов Hyundai Solaris, LADA Vesta и Volkswagen Polo будет самым затратным в обслуживании.

Свое исследование провели специалисты аналитического агентства «Автостат».

Они решили сравнить популярные на российском рынке седаны Hyundai Solaris, LADA Vesta и Volkswagen Polo, а также выяснить, во сколько обойдется их обслуживание за пять лет или 100 тыс. км пробега.

При расчетах ежемесячного обслуживания использовали тарифы, действующие на территории Москвы и Московской области.

Также отмечается, что учитывали расходы на топливо, шин, ТО, транспортный налог, страховку, а также потерю стоимости авто.

Так, выяснилось, что больше всего тратят на содержание машины владельцы Volkswagen Polo, которым этот седан обойдется в 873,9 тыс. рублей за пять лет. У Hyundai Solaris показатель составил 867,2 тыс. рублей, а у Весты 738,6 тыс. рублей.

Если говорить о затратах на авто в месяц, то Volkswagen Polo обходится в 14 565 руб., Hyundai Solaris – 14 454 руб. и Vesta – 12 310 руб. Цена одного километра пробега у этих автомобилей составила 8.73, 8.67 и 7.38 рубля.