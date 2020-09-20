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Hyundai выпустит особую версию модели Solaris для России

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Это будет ограниченная партия автомобилей, приуроченная 10-летнему юбилею модели в России.
Hyundai выпустит особую версию модели Solaris для России в количестве не более 6 тыс. экземпляров. Все они будут отличаться более богатым списком оборудования, а также шильдиками и надписями «10 лет».

Уже известно, что основой для юбилейных машин стану комплектации Active Plus и Comfort, которые дополнят климат-контролем, форсунком омывателя с обогревом, легкосплавными колесными дисками на 15 дюймов, диодной оптикой и кожаным ободом руля.

Что касается двигателей, то они будут прежними и это 1,4 и 1,6-литровые установки, работающие с механической или автоматической КП.

Когда особая версия выйдет на рынок и во сколько ее оценят информации пока нет, сообщает motor.ru.

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Hyundai выпустит особую версию модели Solaris для России Hyundai выпустит особую версию модели Solaris для России

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