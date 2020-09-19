Российский рынок новых электромобилей в августе вырос на 62%

Российские аналитики опубликовали данные по продажам новых электромобилей на рынке за август, когда был зафиксирован большой всплеск спроса в процентном выражении.

Впрочем, объёмы реализованных электромобилей в России по-прежнему невелики, а рост на 62% оказался обусловлен выходом нового электрического кроссовера Audi e-tron.

Итак, в августе россияне купили 81 новый электромобиль, среди которых оказалось 29 Audi e-tron.

Напомним, что этот автомобиль вышел на рынок по цене от 5 768 000 рублей.

Эта модель еще и оказалась самой продаваемой, так как на втором месте находится ранний лидер Nissan Leaf, реализованный в количестве 22 экземпляров.

Еще в РФ было продано по 10 единиц Jaguar I-Pace и Tesla Model 3, 5 шт. Tesla Model X, 3 экз. Hyundai Ioniq и по одному JAC iEV7S и Tesla Model S.