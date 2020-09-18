УАЗ снова поднял цены на весь модельный ряд

Автомобиль УАЗ на российском рынке в этом году получали обновленные ценники не впервые.

Последнее изменение стоимости было зафиксировано в августе, когда автомобили стали дороже на 2 тыс. рублей. На этот раз сумма удорожания оказалась более существенной.

Если в процентном выражении модели УАЗ стали дороже на 0,9-2.5%, то в денежном выражении это от 10 до 20 тыс. рублей.

При этом на максимальные 20 тыс. рублей подорожал УАЗ Хантер, который теперь продается по цене от 814 000 до 1 078 900 рублей.

УАЗ Пикап и Патриот в зависимости от комплектации стали дороже на 10-15 тыс. рублей.

Теперь стоимость пикапа варьируется от 948 000 до 1 482 000 рублей, а внедорожник продается по цене от 928 000 до 1 390 000 рублей, сообщили эксперты сайта «Цена Авто».