Новый кросс Toyota дешевле Hyundai Creta появится 23 сентября

Кроссовер от японского автопроизводителя дебютировал еще в августе и предназначен он для индийского рынка.

Новинка не является абсолютно новой, и представляет собой перелицованный вариант Suzuki Vitara Brezza.

Эти компании ранее заключили соглашение, в рамках которого обменяются моделями для повышения позиций на рынках, где дела той или иной компании не самые лучшие.

Недавно стало известно, когда новый кросс Toyota дешевле Hyundai Creta появится в продаже.

Так, выяснилось, что на рынке Индии автомобиль с названием Urban Cruiser поступит в продажу 23 сентября.

Комплектации и цены будут объявлены дополнительно, но сообщается, что предварительная стоимость составит 900 тыс. рублей в эквиваленте.