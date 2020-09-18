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Новый кросс Toyota дешевле Hyundai Creta появится 23 сентября

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Кроссовер от японского автопроизводителя дебютировал еще в августе и предназначен он для индийского рынка.
Новинка не является абсолютно новой, и представляет собой перелицованный вариант Suzuki Vitara Brezza.

Эти компании ранее заключили соглашение, в рамках которого обменяются моделями для повышения позиций на рынках, где дела той или иной компании не самые лучшие.

Недавно стало известно, когда новый кросс Toyota дешевле Hyundai Creta появится в продаже.

Так, выяснилось, что на рынке Индии автомобиль с названием Urban Cruiser поступит в продажу 23 сентября.

Комплектации и цены будут объявлены дополнительно, но сообщается, что предварительная стоимость составит 900 тыс. рублей в эквиваленте.

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