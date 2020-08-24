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Представлен компактный кроссовер Toyota дешевле Hyundai Creta

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Новый представитель семейства кроссоверов от японской компании появился на индийском рынке, где его стоимость окажется на 10% меньше, чем у Hyundai Creta.
Официально цены и комплектации автомобиля под названием Urban Cruiser будут объявлены на этой неделе, а пока компания лишь раскрыла основные данные о модели.

Urban Cruiser не является полностью новым автомобилем, так как представляет собой перелицованный вариант известного кроссовера Suzuki Vitara Brezza.

От последнего модель Toyota отличается только некоторыми элементами во внешности и салоне, а также списком оборудования. Сборка компактного кроссовера организована на индийском предприятии компании Maruti Suzuki.

Представлен компактный кроссовер Toyota дешевле Hyundai Creta

Технически Urban Cruiser будет повторять Vitara Brezza, а его моторная гамма представлена единственным полуторалитровым ДВС мощностью 105 л.с. при 138 Нм крутящего момента. В паре с силовой установкой работать 5-ступенчатая механическая или 4-скоростная автоматическая КП. Система привода предусмотрена только на переднюю ось.

В списке оснащенности автомобиля заявлена мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, система бесключевого доступа в салон, климат-контроль, светодиодная оптика, датчики дождя, колесные диски на 16 дюймов и др. Предварительная цена кроссовера составит 11 тыс. долларов.

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