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Mercedes-Benz отзывает в России около 500 автомобилей

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Росстандарт сообщил об еще одной отзывной кампании, которую проведет компания Mercedes-Benz на территории РФ.
Накануне сообщалось об отзыве 11 автомобилей марки, а новая сервисная акция затрагивает почти 500 автомобилей Mercedes-Benz.

В частности, отзывными стали модели Mercedes-Benz AMG C-Класс (тип 205), GLC (тип 253), AMG GT (тип 290) в количестве 493 экземпляров, которые были проданы в стране в период с 2018 по 2019 г.

В этих транспортных средствах необходимо провести обновление программного обеспечения блока управления ESP, так как актуально ПО может не соответствовать спецификации.

Владельцы автомобилей получат уведомления о необходимости посетить сервисный центр для проведения необходимых работ.

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